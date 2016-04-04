СК о гибели женщины под колесами BMW в Бресте: водитель был пьян

Новости Беларуси. По факту гибели 63-летней женщины на пешеходном переходе в Бресте возбуждено уголовное дело.



Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

Автомобиль BMW светло-бежевого цвета двигался со стороны улицы Пионерской в направлении проспекта Машерова. После совершения наезда 19-летний водитель на транспортном средстве скрылся. Сотрудниками ГАИ автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП, был обнаружен в боксе, не принадлежащем владельцу транспортного средства.

Водитель задержан. В момент смертельного ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови молодого человека содержалось 1,13 промилле). Подозреваемый в совершении преступления – житель областного центра. В свои 19 лет он нигде не работает и не учится.