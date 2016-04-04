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СК о гибели женщины под колесами BMW в Бресте: водитель был пьян

04 апреля 2016 17:17
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Новости Беларуси. По факту гибели 63-летней женщины на пешеходном переходе в Бресте возбуждено уголовное дело.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области: 
Автомобиль BMW светло-бежевого цвета двигался со стороны улицы Пионерской в направлении проспекта Машерова. После совершения наезда 19-летний водитель на транспортном средстве скрылся. Сотрудниками ГАИ автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП, был обнаружен в боксе, не принадлежащем владельцу транспортного средства. 

Водитель задержан. В момент смертельного ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови молодого человека содержалось 1,13 промилле). Подозреваемый в совершении преступления – житель областного центра. В свои 19 лет он нигде не работает и не учится.

СК о гибели женщины под колесами BMW в Бресте: водитель был пьян-1

Напомним, трагедия на улице Московской в Бресте произошла вечером 3 апреля.

Пьяный 19-летний парень, который находился за рулем автомобиля, на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионерку.

Водитель полтора года назад стал водить машину. И за столь непродолжительный период к административной ответственности привлекался 79 раз. В день, когда по его вине погиб человек, в автомобиле ехала компания молодых людей.

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт # Марина Дранькова

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