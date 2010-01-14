Семиклассник потушил горящую соседку в Борисове

Рискуя собственной жизнью, семиклассник гимназии №1 г. Борисова Саша Толстыко оказал первую помощь 65-летней соседке.

В 8.20 утра 25 декабря в дверь квартиры Толстыко, которые проживают в доме №70 по ул. Гагарина в г. Борисове, раздался стук. С лестничной клетки доносились женский крик и мольбы о помощи. 12-летний Саша распахнул дверь — перед ним стояла пожилая соседка, которая была… объята пламенем. Не медля ни секунды, мальчик бросился в ванную комнату, набрал в таз воды и выплеснул ее на женщину. Из комнаты выбежал отец, Геннадий Михайлович, который крикнул сыну: «Неси плед!», и начал сбивать с несчастной огонь. Затем мужчина и ребенок набросили плед на женщину и, качая ее по полу, продолжали обливать водой до тех пор. Пока огонь не погас.

Помещение наполнилось едким дымом — прихожая в квартире соседки полыхала, огонь быстро распространился по лестничной клетке и перебросился на дверь Толстыко. Задыхаясь, отец с сыновьями выбежали на балкон. Одежда на Саше начала тлеть…

В это время к дому подъехали пожарные машины — спасателей вызвал старший брат Саши 23-летний Денис.

Спасатели локализовали, а затем потушили огонь. Бригада «скорой помощи» доставила пострадавшую в реанимационное отделение Центральной районной больницы с ожогами 2-й и 3-й степени (у женщины было обожжено 80 процентов поверхности тела).

Руководство Борисовского ГРОЧС приняло решение о награждении Александра Толстыко ценным подарком и Дипломом «За мужество и отвагу», сообщает «Адзінства».