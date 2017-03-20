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Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц

20 марта 2017 07:30
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Новости Беларуси. Самолет «Белавиа» рейсом «Минск – Санкт Петербург» вернулся в аэропорт сразу после взлета. Лайнер вылетел накануне из Национального аэропорта и на высоте полутора сотен метров столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа принял решение о возврате. Самолет выработал топливо и благополучно сел.

Всего на борту находилось 114 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследованием инцидента занялась комиссия Департамента по авиации (здесь подробнее). 

# происшествия # Самолет

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