Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц

Новости Беларуси. Самолет «Белавиа» рейсом «Минск – Санкт Петербург» вернулся в аэропорт сразу после взлета. Лайнер вылетел накануне из Национального аэропорта и на высоте полутора сотен метров столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа принял решение о возврате. Самолет выработал топливо и благополучно сел.

Всего на борту находилось 114 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.