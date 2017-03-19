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Пожар на складе в Марьиной Горке попал на видео

19 марта 2017 13:40
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают причину масштабного пожара в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне в Марьиной Горке загорелось деревянное здание, которое использовалось как склад. Сообщение о пожаре поступило поздно. Когда приехали спасатели, пламя уже охватило крышу.

Сотрудникам МЧС понадобилось чуть более часа, чтобы справиться со стихией. В результате сгорела кровля, повреждено оборудование, которое хранились на складе. К счастью, пострадавших нет.

# происшествия # Пожар

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