Сувенирная граната почти на час парализовала движение в пункте пропуска «Варшавский мост»

Новости Беларуси. ЧП в пункте пропуска «Варшавский мост». Накануне здесь практически на час было парализовано движение из-за сувенирной гранаты. Подозрительный предмет обнаружили при досмотре автобуса сообщением «Швайбург – Москва». Пассажиры были эвакуированы. Движение через погранпереход приостановлено.

Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа не выявила взрывоопасных элементов. Специалисты установили, что граната выполнена из пластмассы и является сувениром. Кому принадлежит такой багаж, устанавливается. По факту проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.