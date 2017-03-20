Новости Беларуси. Расследованием инцидента с возвратом «Боинга» «Белавиа» занялась комиссия Департамента по авиации. Накануне самолет рейсом «Минск – Санкт-Петербург» вернулся в аэропорт сразу после взлета. На высоте полутора сотен метров лайнер столкнулся со стаей птиц.

Несмотря на то, что параметры двигателя были в норме, решение экипажа о развороте было верным. После обследования лайнера выяснилось, что двигатель поврежден. Всего на борту находилось 114 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.