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Расследованием инцидента с возвратом «Боинга» «Белавиа» занялась комиссия Департамента по авиации

20 марта 2017 13:17
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Новости Беларуси. Расследованием инцидента с возвратом «Боинга» «Белавиа» занялась комиссия Департамента по авиации. Накануне самолет рейсом «Минск – Санкт-Петербург» вернулся в аэропорт сразу после взлета. На высоте полутора сотен метров лайнер столкнулся со стаей птиц.

Несмотря на то, что параметры двигателя были в норме, решение экипажа о развороте было верным. После обследования лайнера выяснилось, что двигатель поврежден. Всего на борту находилось 114 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц

# происшествия # Самолет

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