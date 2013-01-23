Российский певец Алексей Воробьёв попал в серьёзную автокатастрофу в США. Артист в реанимации

Новости США. Российский певец и актёр Алексей Воробьёв попал в автокатастрофу в США. ДТП произошло в Лос-Анджелесе.

25-летний Воробьёв ехал на кабриолете с открытым верхом. В это время в него на большой скорости врезалась другая машина. О трагедии российским СМИ сообщил директор артиста.

Леонид Дзюник, директор Алексея Воробьёва (в интервью РИА Новости):

Лёша в Лос-Анджелесе ехал на студию в кабриолете. И вот случилась авария – в него врезалась машина на сумасшедшей скорости. Это случилось во вторник утром по московскому времени. Я не знаю деталей, но в результате Леша попал в реанимацию. Думали, что есть переломы, но никаких переломов нет, просто много ушибов. И черепно-мозговая травма.

За состоянием здоровья Алексея Воробьева следят врачи. Возможно, ему придется делать операцию. Из-за происшествия уже отменены все ближайшие выступления артиста.

Справка ctv.by

Алексей Воробьев окончил музыкальный колледж по классу аккордеона, музыкальное училище по классу вокала, училище имени Гнесиных (вокал). В 2005 году он стал одним из победителей музыкального проекта «Секрет успеха». С декабря 2007 года Воробьев — Посол доброй воли ООН. В 2011 году Воробьев принял участие в международном конкурсе «Евровидение», где занял 16-е место.