В Глусском районе пьяный отец упал с 3-месячным сыном в руках. Мальчик умер

Новости Беларуси. В Глусском районе нетрезвый отец упал с 3-месячным сыном на руках, из-за этого малыш погиб.
По информации УСК по Могилевской области, 24 апреля этого года 32-летний мужчина с сожительницей и двумя детьми находился в гостях у родственников в одной из деревень района. Мужчина употреблял спиртные напитки в течение дня, а ночью между ним и женщиной возник конфликт. Отец взял 3-месячного ребенка на руки и вышел во двор, собираясь направиться в Глуск. Женщина собиралась помешать ему, но мужчина убедил ее, что сын в безопасности и он отнесет его в дом.
Мать отправилась укладывать старшего ребенка и уснула вместе с ним. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что младенца нигде нет, а его отец спит в комнате.
Мальчика обнаружили без признаков жизни во дворе.
Был проведен ряд экспертиз, осмотров, проверок показаний на месте, допросов и очных ставок. Смерть ребенка наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Она могла образоваться при падении отца, который держал ребенка на руках, с высоты собственного роста. Эксперты установили, что причинение указанной травмы ребенку в результате нанесения ему ударов исключено.
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ночь происшествия мужчина был сильно пьян (2,9 промилле в выдыхаемом воздухе) и не смог вспомнить всех обстоятельств случившегося. Он не отрицает, что мог упасть вместе с сыном.
У мужчины выявлены телесные повреждения, которые характерны для падения с высоты собственного роста.
Действия мужчины квалифицированы по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РБ.
Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в ходе следствия, не изменялась.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.