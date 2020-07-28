В Глусском районе пьяный отец упал с 3-месячным сыном в руках. Мальчик умер

Новости Беларуси. В Глусском районе нетрезвый отец упал с 3-месячным сыном на руках, из-за этого малыш погиб.

По информации УСК по Могилевской области, 24 апреля этого года 32-летний мужчина с сожительницей и двумя детьми находился в гостях у родственников в одной из деревень района. Мужчина употреблял спиртные напитки в течение дня, а ночью между ним и женщиной возник конфликт. Отец взял 3-месячного ребенка на руки и вышел во двор, собираясь направиться в Глуск. Женщина собиралась помешать ему, но мужчина убедил ее, что сын в безопасности и он отнесет его в дом.

Мать отправилась укладывать старшего ребенка и уснула вместе с ним. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что младенца нигде нет, а его отец спит в комнате.