При пожаре на автомойке под Минском пострадали 3 человека

На автомойке для грузовых машин вблизи агрогородка Озерцо вспыхнул пожар. К месту были оперативно направлены расчеты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось 20 единиц техники. В результате происшествия пострадали три человека. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

Леонид Недень, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

На сегодня трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Проводится комплекс диагностических мероприятий, а также привлечены специалисты республиканских учреждений для последующего определения и тактики лечения этих пациентов.

По предварительным данным, на автомойке произошло обрушение перекрытия. Обломки упали на полуприцеп-цистерну грузового автомобиля, что и стало причиной возгорания. На месте происшествия продолжают работать специалисты.