Полугодовой юбилей движения «Захвати Уолл-Стрит» закончился стычками с полицией. Задержано около 500 человек

Сначала протестующие прошлись маршем по Уолл-Стрит. Затем около 600 участников движения вышли в парк Зуккотти. В планы протестующих входило разбить там палаточный лагерь, однако полиция пресекла их действия. Вскоре начались задержания и в течение 20 минут стражи правопорядка очистили парк от активистов движения.

В ряде СМИ появилась информация о том, что полицейские вели себя достаточно жестко, несмотря на мирный настрой протестующих. Несколько женщин пострадали в ходе задержания, им была оказана медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая акция «Захвати Уолл-Стрит» состоялась 17 сентября 2011 года. Участники движения протестуют против экономического неравенства.