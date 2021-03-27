Польские груши под видом кондитерских изделий. Белорусские таможенники пресекли контрабанду

Новости Беларуси. Белорусские таможенники установили факт перемещения польских груш под видом кондитерских изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несоответствие обнаружили оперативники при проведении специального мероприятия на трассе Гомель – Минск.

В товаросопроводительных документах, предоставленных водителем автопоезда, значились конфеты. На самом деле небольшое количество сладостей лишь прикрывало 17 тонн груш польского происхождения.

Позже попались еще два авто, следовавших в Россию, с замаскированными фруктами. Общая стоимость незаконно перевозимых товаров составила около 160 тысяч рублей.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы.