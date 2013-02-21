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Полиция Португалии изъяла рекордную партию фальшивых евро

21 февраля 2013 09:08
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Новости Португалии. Рекордная партия фальшивых банкнот на общую сумму в 380,2 тыс. конфискована в ходе спецоперации, проведенной в городе Порту. Задержан 46-летний иностранец, его имя и гражданство в интересах следствия пока не разглашается.

По информации представителей полиции Португалии, изъятые банкноты отличает «выдающееся качество».

Это уже вторая партия фальшивых евро, изъятая полицией в городе Порту в этом году. Ранее сотрудники правоохранительных органов конфисковали поддельные банкноты номиналом в 20 и 50 евро на общую сумму в 30 тысяч.

# происшествия # Контрабанда

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