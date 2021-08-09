Подготовка к организации массовых беспорядков и порча имущества. В Витебске предъявлено обвинение местному жителю

Новости Беларуси. В Витебске завершено расследование уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков. Фигурантом оказался 35-летний местный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину задержали в марте, в момент, когда он клеил наклейку с незарегистрированной символикой на служебный автомобиль милиции. Выяснилось, что мужчина – подписчик деструктивных Telegram-каналов, где изучал информацию о том, как противодействовать работе правоохранителей: оказывать сопротивление, отслеживать движение транспорта, координировать людей на протестах. Затем распространял ее в мессенджерах.

Мужчина также приобрел более 500 единиц пиротехнических изделий, в том числе имитирующие гранаты, страйкбольные мины, дымовые шашки и петарды. При обыске в его гараже было обнаружено 76 ежей, которые он также собирался пустить в дело на массовых беспорядках. Довести преступный умысел до конца не удалось: арсенал изъяли.

Андрей Щербаков, начальник Витебского городского отдела Следственного комитета Беларуси:

Мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к организации массовых беспорядков, к обучению и иной подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а также за порчу имущества. В отношении мужчины применена мера пресечения в качестве заключения под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.