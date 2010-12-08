Пляжи Шарм-эль-Шейха открыты для подводного плавания, Израиль отрицает причастность Моссада к нападениям акул

Пляжи Шарм-эль-Шейха открыты для дайверов, о нырять можно лишь в определенных районах и только опытным аквалангистам — тем, кто погружался более 50 раз.

Обучающие же центры будут обязаны требовать у туристов лицензии на погружение, а также объяснять дайверам, как вести себя при встрече с акулой.

Для купания побережье Шарм-эль-Шейха до сих пор закрыто. Туристов возят в соседние районы — на прошлой неделе от нападения хищников погибла гражданка Германии, ещё четыре отдыхающих пострадали.

Тем временем, МИД Израиля отвергает обвинения в том, что за нападениями акул стоит израильская разведка Моссад — такое предположение появилось в газетах со ссылкой на губернатора Южного Синая Мохаммеда Абдулу Фадила Шоуше. «Предположения о том, что Моссад запустил в море смертельно опасных акул для того, чтобы нанести ущерб туризму в Египте, с ходу отметать не следует, но нужно время, чтобы это подтвердить», — передают египетские СМИ со слов губернатора.