Прямой эфир

Несколько взрывов прогремели в Индии в День независимости. 4 раненых – в критическом состоянии

15 августа 2012 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. На востоке Индии в штате Манипур произошла серия взрывов. По данным местных СМИ, ранены четыре человека. Пострадавшие доставлены в больницы. Их состояние оценивается как критическое.

Одна из бомб взорвалась на многолюдной ярмарке, расположенной неподалеку от здания местной администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 августа по всей стране отмечают День независимости. При этом накануне праздника были значительно усилены меры безопасности. В некоторых районах страны даже перестали ловить мобильные телефоны, которые часто используются боевиками для приведения в действие взрывных устройств.

# происшествия # Теракт # Фотофакт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
15 августа 2012 09:51

В столице Сирии у гостиницы с наблюдателями ООН прогремел взрыв. Погибли 3 человека

15 августа 2012 07:21

Лесные пожары в США: более 80 очагов возгорания, уничтожены десятки строений, 1 пожарный погиб

15 августа 2012 07:10

В Испании около 30 человек пострадали в результате неудачного запуска салюта