Несколько взрывов прогремели в Индии в День независимости. 4 раненых – в критическом состоянии

Новости Индии. На востоке Индии в штате Манипур произошла серия взрывов. По данным местных СМИ, ранены четыре человека. Пострадавшие доставлены в больницы. Их состояние оценивается как критическое.

Одна из бомб взорвалась на многолюдной ярмарке, расположенной неподалеку от здания местной администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 августа по всей стране отмечают День независимости. При этом накануне праздника были значительно усилены меры безопасности. В некоторых районах страны даже перестали ловить мобильные телефоны, которые часто используются боевиками для приведения в действие взрывных устройств.