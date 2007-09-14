Не пропустил и врезался в машину "скорой помощи"

В день проведения акции "Пропусти "скорую" в Минске произошло серьезное ДТП с участием машины "скорой помощи".

Сломанная ограда и пепел - вот что видят сегодня прохожие на улице Голубева. Это следы вчерашнего ДТП, произошедшего около 11 вечера. Очевидцы стали свидетелями настоящего триллера. Лихой водитель "БМВ" проигнорировал требование сотрудника ГАИ остановиться и врезался в машину "скорой помощи". БМВ тоже перевернулась.

Сотрудники ГАИ помогли выбраться находящимся в салоне людям - и буквально сразу иномарка загорелась. Груда металла - все, что осталось от автомобиля. Сам же водитель, кстати, не являющийся владельцем машины и не имеющий права управления - и его пассажир госпитализированы. Пострадали и медики, правда, врачу госпитализация не потребовалась. А водитель "неотложки" с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки лежит в больнице. У Виктора Передни - водителя с многолетним стажем - это первая авария.

Напомним, только вчера в столице прошла акция "Пропусти "скорую". Правоохранители таким образом старались привлечь внимание водителей к правильному поведению на дороге. Кто виноват во вчерашнем инциденте - установят специалисты. Сейчас ведется разбирательство. А стражи дорог уже готовятся к новым профилактическим акциям, чтобы достучаться до совести автолюбителей.