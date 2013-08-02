Нападение на троих сотрудников ОМОНа совершено в Могилёве

Новости Беларуси. Конфликт между сотрудниками ОМОНа и жителями Могилёва произошёл вечером. Как сообщили в Следственном комитете, по факту нанесения ножевых ранений трём сотрудникам могилёвского ОМОНа проводится проверка.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления СК по Могилевской области (в комментарии агентству «Интерфакс-Запад»):

Когда произошел данный факт, сотрудники ОМОНа были не при исполнении, они отдыхали. В качестве подозреваемых в нанесении им ножевых ранений задержаны три местных жителя.

Двое пострадавших находятся в больнице. Третий после оказания медицинской помощи уже отпущен домой. Что стало причиной этого конфликта, ещё предстоит выяснить. Напомним, причиной физического возмездия в Гомеле стало словесное замечание. Этой весной в Гомеле несовершеннолетние хулиганы с особой жестокостью избили двух мужчин. Нападавшим парню и девушке было по 17 лет, еще одному молодому человеку – 19. Все трое были в одном из баров города и находились в нетрезвом состоянии. К агрессии молодежи привело замечание, сделанное старшими. Странным было поведение и очевидцев (смотрите видео).