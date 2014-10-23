На Жилуновича в Минске мужчина разбил стекла в магазине и угрожал женщинам горлышком от бутылки

Новости Беларуси. Молодой человек бил стёкла в магазине и угрожал двум женщинам горлышком от разбитой стеклянной бутылки.

Инцидент произошел сегодня днем.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня в 15.02 на пульт службы милиции «102» ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бьет стекла в одном из магазинов по улице Жилуновича. Милиционеры задержали злоумышленника. Его действиям дается правовая оценка, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

Осенью прошлого года общественность шокировали подробности громкого преступления в Гродненской области.

Напомним, в Лиде убили двух продавщиц ради выручки и спиртного.

Женщинам было 56 и 45 лет. Вечером их тела нашли возле продовольственного магазина на окраине города, в котором они работали. Из кассы исчезли 35 млн рублей и несколько бутылок спиртного. Подробности трагедии вы узнаете из видео.