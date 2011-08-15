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На железнодорожном переезде у станции Олехновичи скорый поезд Рига – Москва сбил автомобиль «Ауди»

15 августа 2011 13:49
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ЧП произошло около 7 часов утра. Мужчина-водитель получил незначительные травмы.

По словам очевидцев, на переезде он замешкался с переключением передач. Состав протащил машину более 10 метров. Пассажиры поезда не пострадали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас движение поездов на этом участке идет в обычном режиме.

Павел Аноп, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Молодеченского РОВД:
По имеющейся информации железной дороги, звуковая и световая сигнализация на данном железнодорожном переезде была в исправном состоянии. По всей видимости, водитель просто грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с движущимся со стороны Молодечно пассажирским поездом.

# происшествия # Фотофакт

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