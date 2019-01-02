На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

Новости Беларуси. Сегодня в половине одиннадцатого, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня в половине одиннадцатого, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возгорание началось в моторном отсеке. Очевидцы сперва услышали хлопок, похожий на звук разорвавшейся петарды, а потом заметили, что горит автомобиль.
Огонь быстро охватил машину и перекинулся на рядом стоявшие авто, повредив их. Пожарные приехали на место в течении нескольких минут. Пострадавших нет. Сейчас причина возгорания устанавливается.