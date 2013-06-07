На одной из ферм Брестской области корову грузили ковшом погрузчика, бросая ее в кузов машины с высоты

Новости Беларуси. Вопиющий случай особо жестокого обращения с животными. Шокирующее видео появилось в Интернете и вызвало огромный резонанс. Кадры сняты на ферме в Брестской области. На любительской записи запечатлена погрузка коровы в грузовик. Животное подняли ковшом погрузчика и просто сбросили с высоты в кузов машины. Как объясняют сами работники фермы, животное не могло самостоятельно передвигаться. И таким образом его поскорее решили отправить на бойню.

Шокирующий своей жестокостью инцидент произошел еще в ноябре 2012 года. И если бы не любительское видео, об этой истории так бы никто и не узнал.

Обычно крупный рогатый скот, который везут на санитарную бойню, загоняют в машину с эстакады. Однако преодолеть самостоятельно такое большое расстояние травмированная корова уже не могла. Поэтому и было принято решение подогнать погрузчик прямо под коровник.

Роман Станчук, зоотехник фермы «Знаменка»:

Она расстелилась, порвала связки и выйти своим ходом на эстакаду уже не могла. Мы ее аккуратно привязали и вытянули через ворота на площадку. И уже на этой площадке мы ее грузили техникой, которую дали. У нас специализированной техники нет.

Сейчас от работников фермы – сплошные оправдания. То же, что происходило при погрузке на самом деле, иначе как издевательством над животным не назовешь. Обездвиженную корову просто выбросили в кузов машины.

Понаблюдать за происходящим собрались практически все рабочие фермы: кто-то снимал видео на телефон, другие комментировали, отпуская шуточки. Вот только остановить жестокую погрузку никто не захотел.

Екатерина, ветеринарный врач:

Я присутствовала при этой погрузке, я видела, как это все делается. Делали, конечно, неправильно. Надо было делать по-другому. Нарушили мы правила, технику безопасности. Ну, так получилось.

Полуживую корову благополучно сдали на мясокомбинат и о вопиющем факте практически забыли. До этого дня. Всплывший инцидент шокировал даже животноводов со стажем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Павлович, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия по животноводству Брестского райисполкома:

Фашисты так не поступали.

Надо было поднять, борт опустить или сбоку положить. Просто культурно, а не так вот, бесчеловечно. У меня просто не хватает слов сказать.

«Культурно погрузить» животное, как признаются сотрудники фермы, было невозможно по нескольким причинам. Главная из них – отсутствие спецтехники. Но есть и еще один нюанс: борта машины не открыли, потому что там уже находилось другая корова.

На самой ферме никого в происшествии не винят.

Марина Гречаник, начальник участка фермы «Знаменка»:

Не знали мы этого. Посмотрев на это, конечно, пришли в ужас.

Виноватых в этой истории нет у нас.

Формулировка «так сложились обстоятельства» устраивает не всех. Теперь участникам погрузки придется объясняться в вышестоящих инстанциями.

Александр Куцко, заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Данный факт взят Министерством сельского хозяйства и продовольствия на контроль. По данному факту в хозяйство выехала комиссия из состава квалифицированных специалистов. По результатам к виновным будут приняты меры ответственности.

Нынешний случай хоть и поражает своей жестокостью, но, к сожалению, не единичный. Около года назад живодер в Чашникском районе в Витебском районе отрезал клювы десяткам бакланов. В середине апреля 2013 года под Молодечно трое суток мучительно умирала лошадь, сбитая машиной. Хозяин в пьяном угаре все это время не давал согласия на усыпление животного.

А буквально пару дней назад семейная пара в Пуховичском районе застрелила с балкона маленькую собаку, игравшую рядом с детской площадкой. Что увидели дети и какими вырастут на таких примерах – страшно даже подумать.

Удивительно, но, несмотря на обилие таких бесчеловечных инцидентов, в Беларуси до сих пор нет закона о жестоком обращении с животными. А существующая система наказаний вызывает смех, как, например, у человека, который отрезал голову собаке в Минске. Живодеру дали 15 суток административного ареста.