На Хоружей в Минске две женщины застряли в дымящемся лифте

Новости Беларуси. Из задымленного лифта женщинам помогли выбраться спасатели. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

По прибытии к месту вызова в 07-17 караула ПАСЧ-4 по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации в подъезде шестнадцатиэтажного жилого дома. В ходе разведки установлено, что произошло загорание электропроводки на техническом этаже (уровень второго этажа). Пока готовились спасательные работы, в кабину лифта работники МЧС передали две маски для обеспечения свежим воздухом. В 07.53 кабина лифта была поднята до третьего этажа и открыты двери.

К счастью, женщины не пострадали.

Напомним, год назад короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона стало причиной еще одного пожара в Минске. В квартире на улице Волгоградской утром 15 апреля начался пожар. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон на пятом этаже вырывался дым. Сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием. Подробности вы узнаете из видео.