Пожар на улице Матусевича в Минске: 15 человек эвакуированы, 1 умер в больнице

Новости Беларуси. В Минске на улице Матусевича горела 2-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного дома.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

В результате пожара повреждено имущество, дверные и оконные проемы на площади 45 квадратных метров, закопчена квартира и подъезд.

Хозяйка в момент пожара отсутствовала, ее 37-летний сын - предполагаемый виновник ЧП, выбрался из помещения самостоятельно. Не пострадала и 50-летняя квартиросъемщица - ее спасатели сняли с балкона горящей квартиры.

Однако пострадали соседи: МЧС эвакуировало из подъезда 15 человек. 82-летнего пенсионера нашли без сознания в квартире этажом выше, он спустя 2 часа скончался в больнице.

Также в бессознательном состоянии спасатели нашли 77-летнюю пенсионерку на лестничном марше между вторым и третьим этажами, 75-летнюю женщину эвакуировали из квартиры на третьем.

Диагноз всех пострадавших: отравление продуктами горения.

Виталий Дембовский:

Причина пожара устанавливается, предполагаемая - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии сыном хозяйки горящей квартиры.

Автоматическими пожарными извещателями дом не оборудован.

А в деревне Гоцк Солигорского района автономный пожарный извещатель помог спасти из огня 85-летнюю пенсионерку. Пожар возник вечером в деревянном доме из-за неисправности печи. Подробности этой истории читайте здесь. Смотрите видео.