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Пожар в детском доме в Волковыске: более 50 детей эвакуированы

14 сентября 2014 17:16
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Новости Беларуси. Пожар в одной из спален детского дома в Волковыске вспыхнул вчера, 13 сентября. Сгорел матрас, повреждена кровать, закопчены стены и потолок в спальной комнате.

По счастливой случайности никто не пострадал.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
Пострадавших нет. Сотрудники детского дома незамедлительно сообщили о случившемся в МЧС по линии «101» и в считанные минуты эвакуировали 51-ого воспитанника (дети в возрасте от 3 до 17 лет). По прибытии к месту вызова сотрудниками МЧС обнаружено задымление в спальной комнате. Пожар был оперативно ликвидирован. Повреждения минимальны: огонь не вышел за пределы помещения. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание зарядного устройства MP3-плеера).

Напомним, несколько лет назад в эстонском городе Хаапсалу сгорел детский дом, в котором проживали сироты и дети, от которых отказались родители.

В огне погибли 10 ребят.

ЧП случилось во время тихого часа. Пламя за считанные секунды охватило одноэтажное деревянное здание. Пожар удалось взять под контроль только спустя два часа. Больше всего пострадала та часть здания, где размещалось отделение для лежачих. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# происшествия # Пожар

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