Москва: свидетель убийства сбежал из больницы на сломанных ногах

Новости России. 32-летний житель Калужской области выбросился из окна четвертого этажа здания одного из УВД Москвы, пытаясь сбежать от оперативников во время допроса.

Инцидент произошел 11 января. Мужчина в качестве свидетеля проходил по делу об убийстве, совершенном его другом в 2003 году.

Представитель правоохранительных органов:

Александр Кулиев, находясь у себя в Козельском районе Калужской области, сам позвонил в полицию и сообщил о том, что его знакомый в 2003 году совершил убийство. Для проведения следственных мероприятий Кулиева было решено доставить в Москву.

Как только мужчину привезли в здание полиции, он отпросился в туалет, откуда и выпрыгнул из окна. Только вот попытка бегства не удалась.

С множественными переломами костей таза, основания черепа и с ушибом головы мужчина был доставлен в больницу. На удивление врачей, пациент с тяжелейшими травмами через три дня сбежал – ушел из отделения на костылях.

Соседи по палате, куда был доставлен мужчина, утверждают, что к нему регулярно наведывались сотрудники полиции в гражданском. О фактах насилия со стороны сотрудников органов «друзья по не счастью» не сообщают.

А вот мать Александра в интервью LifeNews рассказала, что ее сын был жестоко избит правоохранителями. Из него, по мнению женщины, выбивалось признание в убийстве, которого он не совершал.

Галина Шилова, мать Александра Кулиева:

Он приехал обратно домой весь исколотый и побитый, мясо и кости торчали. Сказал, что у него выбивали признания в каких-то преступлениях. Он сейчас прячется. Полицейские даже в больницу за ним приходили.

По словам источников в правоохранительных органах, Кулиев действительно может оказаться причастен к убийству женщины, совершенному с особой жестокостью еще в 2003 году. Его предполагаемый соучастник, задержанный ранее за данное преступление, уже дал признательные показания.

Попытку бегства из медучреждения предпринял этой осенью гродненский 18-летний лихач, находящийся в состоянии наркотического опьянения. Парень, который сбил на автобусной остановке двух женщин и разбил чужой автомобиль, голышом выпрыгнул из окна палаты, добрался до Немана, переплыл его и убежал в лес. Подробности этой истории смотрите на видео.