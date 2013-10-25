Минчанин забыл закрыть авто. Из него вынесли портфель с $7 тыс. и Br18 млн.

Новости Беларуси. Инцидент произошёл в Солигорске. Владелец автомобиля, уходя по делам, забыл запереть машину. За что и поплатился.

По возвращении минчанин обнаружил, что из авто пропал портфель с документами и деньгами: $7 тыс. и Br18 млн.

Райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 УК Беларуси (кража в крупном размере), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, этим летом забывчивость сыграла злую шутку с минчанкой. Девушка, оставив вещи в камере хранения магазина, вспомнила о них лишь через месяц. И сразу же задалась вопросом: как вернуть утраченное имущество? Смотрите видео.