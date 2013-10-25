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В Мексике на кондитерской фабрике произошел взрыв. Ранены более 40 человек

25 октября 2013 07:57
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Новости Мексики. В Мексике на кондитерской фабрике произошел взрыв. Пострадали свыше 40 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Еще два десятка числятся пропавшими без вести.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Однако разбор завалов, под которыми могут находиться люди, осложняет начавшийся в здании пожар.

По предварительным данным, в цехе кондитерской фабрики взорвался паровой котел. Всего в момент инцидента в помещении находилось около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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