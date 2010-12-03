Минчанин избил и ограбил человека, которого принял за обматерившего его по телефону год назад соседа

Изрядно выпив, 26-летний минчанин рассказал друзьям про давнюю обиду: мол, год назад хотел познакомиться с соседкой снизу. Решился позвонить. Трубку снял мужчина, который с молодым человеком пообщался весьма нелюбезно. Мстить отправились всей компанией…

Дверь открыл 37-летний мужчина. Увидев на пороге нетрезвую троицу, он попытался закрыть дверь, что только раззадорило незваных гостей. Те ворвались в квартиру и, прежде чем хозяин успел хоть что­-то сказать, начали избивать его, припоминая «грешок». Мужчина пытался объяснить, что его с кем­-то спутали, эту квартиру он снимает совсем недавно. Но пришедшие восстановить справедливость выпивохи не поверили.

Завершив разборку, «мстители» прихватили утюг, два ноутбука, бейсболку, карманный компьютер, мобильный телефон, деньги и ушли продолжать банкет. Уже через 10 минут в их дверь позвонили работники милиции.

Как сообщила пресс-­офицер Первомайского РУВД Ольга Кутько, сотрудников правоохранительных органов вызвала гражданская жена избитого. Во время совершения вендетты она была в ванной и, поняв, что в комнате происходит что­-то нехорошее, не рискнула выйти. Только после того, как троица ушла, женщина покинула свое убежище и сообщила в милицию о преступлении.

Против «мстителей» возбуждено уголовное дело за разбой. Им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».