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МИД подтвердил смерть гражданина Беларуси в Анталье

20 января 2025 17:00
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В Министерстве иностранных дел подтвердили факт смерти гражданина Беларуси в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД подтвердил смерть гражданина Беларуси в Анталье-2

Сейчас наши дипломаты находятся в контакте с семьей умершего, правоохранительными органами Турции и медицинским учреждением. Уточняются обстоятельства смерти нашего земляка.

Это произошло накануне в Анталье. Не выходив долгое время на связь, знакомые погибшего забили тревогу. Открыв дом запасным ключом, они обнаружили мужчину неподвижным и залитым кровью. Теперь слово за турецкими правоохранителями.

# МИД Беларуси

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