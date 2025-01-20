МИД подтвердил смерть гражданина Беларуси в Анталье

В Министерстве иностранных дел подтвердили факт смерти гражданина Беларуси в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас наши дипломаты находятся в контакте с семьей умершего, правоохранительными органами Турции и медицинским учреждением. Уточняются обстоятельства смерти нашего земляка.

Это произошло накануне в Анталье. Не выходив долгое время на связь, знакомые погибшего забили тревогу. Открыв дом запасным ключом, они обнаружили мужчину неподвижным и залитым кровью. Теперь слово за турецкими правоохранителями.