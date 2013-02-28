Мастер спорта по вольной борьбе до смерти избил минчанина

Новости Беларуси. Тело 38-летнего минчанина в частном доме в деревне Минойты Лидского района обнаружил брат. Он и сообщил в милицию.

Как оказалось, по дороге в дом, который достался минчанину в наследство от родителей, он познакомился с россиянином, 44-летним уроженцем Дагестана. Тот приехал в гости к девушке, с которой познакомился по Интернету.

Белорус пригласил нового приятеля к себе в гости. Мужчины решили отметить знакомство. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Дагестанец оказался мастером спорта по вольной борьбе. Он бросил противника через плечо на землю.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома подполковник милиции:

Дружеский тон застольной беседы постепенно сменился взаимными претензиями. Между мужчинами, изрядно «разогретыми» спиртными напитками, вспыхнул конфликт. Далее он стремительно перерос в драку.

Так, знакомство, длившееся буквально несколько часов, превратилось в трагедию. Профессиональные приёмы спортсмена оказались для белоруса смертельными. Убийца добрался в Минск, откуда собирался направиться в Россию. На вокзале его задержали.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома подполковник милиции:

Реальных зацепок было немного. В частности, очевидцы видели в деревне мужчину кавказской национальности, по имени то ли Ахмед, то ли Махмуд… Потянув за эту тоненькую ниточку, мы распутали весь преступный клубок.

В отношении 44-летнего гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области подполковник юстиции:

В отношении 44-летнего гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Убийство»). В настоящее время он арестован и дает показания. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.