Жестокое убийство первокурсника в Гомеле. Преступники открыли конфорку газовой плиты

Новости Беларуси. В Гомельском областном суде проходит слушание уголовного дела по убийству 19-летнего студента-первокурсника. Случайное знакомство, длившееся буквально несколько дней, превратилось в трагедию.



Напомним, 20 июля тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире работники аварийной службы. Специалистов вызвали соседи из-за сильного запаха газа в подъезде.

Милиционерам потребовались сутки, чтобы найти тех, кто пошёл на преступление. Из квартиры пропали материальные ценности, часть которых была найдена у задержанных. Один из них несовершеннолетний (задержан ночью с 22 на 23 июля в Гомеле), второму – 19 лет (задержан утром 22 июля в Житковичах). С одним из них гомельчанин случайно познакомился на улице. Тот посетовал, что негде переночевать. Молодой человек по доброте душевной приютил нового знакомого: родители как раз уехали на дачу.

Через несколько дней новый знакомый уже вместе с другом пришёл погостить. Расправившись с первокурсником, преступники взяли нетбук, винчестер системного блока компьютера и деньги. Потом стали тщательно заметать следы, открыли конфорку газовой плиты. Очевидно, убийцы понадеялись на последующий взрыв и пожар.