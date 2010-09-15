Из-за соседей в доме №127 по улице Есенина в Минске уже почти неделю нет холодной воды, но есть горячая

Жильцы дома уже который день в прямом смысле как кипятком ошпаренные. Все дело в том, что из холодного крана — ни капельки.

Сухая история началась с мокрого дела. В прошлую пятницу соседи сверху затопили квартиры снизу, и с тех пор как в воду канули.

Иннеса Лукьянчик, начальник ЖЭС №109 ЖРЭО Московского района Минска:

Было направлено повторное письмо о содействии во вскрытии двери.

Черным по белому объяснения ЖЭСа висят и на каждом этаже многоэтажки. Только от извинений жильцам — ни холодно, ни жарко.

Жильцы дома:

Это просто невыносимо: ни помыть посуду, ни помыться как человеку. Вот мы ставим ведра, охлаждаем. Я столько не зарабатываю, чтоб ее охлаждать и потом спускать в унитаз.

Кому выставить счета, минчане поймут, когда проблему выведут на чистую воду.