Из-за соседей в доме №127 по улице Есенина в Минске уже почти неделю нет холодной воды, но есть горячая

Сухая история началась с мокрого дела. В прошлую пятницу соседи сверху затопили квартиры снизу, и с тех пор как в воду канули.
Иннеса Лукьянчик, начальник ЖЭС №109 ЖРЭО Московского района Минска:
Было направлено повторное письмо о содействии во вскрытии двери.
Черным по белому объяснения ЖЭСа висят и на каждом этаже многоэтажки. Только от извинений жильцам — ни холодно, ни жарко.
Жильцы дома:
Это просто невыносимо: ни помыть посуду, ни помыться как человеку. Вот мы ставим ведра, охлаждаем. Я столько не зарабатываю, чтоб ее охлаждать и потом спускать в унитаз.
Кому выставить счета, минчане поймут, когда проблему выведут на чистую воду.