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Из-за неполадок с шасси пассажирский самолет не смог вылететь из Минска

24 сентября 2013 14:16
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Новости Беларуси. Пассажирский самолет в Анталию не смог вылететь из Минска из-за проблем с шасси. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

О неполадках экипаж «Боинга» узнал уже после взлета. После того, как в течение почти 2 часов было выработано топливо, самолет благополучно приземлился в аэропорту.  

В Национальный аэропорт «Минск» была направлена техника МЧС, однако помощь спасателей не понадобилась. Посадка прошла штатно.

На борту воздушного судна находились 150 пассажиров. Они отправлялись в Турцию на отдых. В результате никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента.

Пассажиры отмененного рейса вылетели в Анталию на другом самолете. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск. Рейс направился в Турцию в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самолет

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