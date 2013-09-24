Из-за неполадок с шасси пассажирский самолет не смог вылететь из Минска

Новости Беларуси. Пассажирский самолет в Анталию не смог вылететь из Минска из-за проблем с шасси. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

О неполадках экипаж «Боинга» узнал уже после взлета. После того, как в течение почти 2 часов было выработано топливо, самолет благополучно приземлился в аэропорту.

В Национальный аэропорт «Минск» была направлена техника МЧС, однако помощь спасателей не понадобилась. Посадка прошла штатно.

На борту воздушного судна находились 150 пассажиров. Они отправлялись в Турцию на отдых. В результате никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента.

Пассажиры отмененного рейса вылетели в Анталию на другом самолете. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск. Рейс направился в Турцию в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.