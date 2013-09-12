Государство подарило льготникам новый дом в Барановичах, а они его всего за 4 года превратили в барак. Фото

Новости Беларуси. Разбитые стекла в подъезде, расписанные стены, вырванные звонки и выключатели. Так сегодня выглядит девятиэтажка в Барановичах, которую сдали в эксплуатацию всего 4 года назад. Тогда 70% квартир в доме выделили многодетным семьям, сиротам, инвалидам и другим горожанам, которые многие годы стояли в очереди на получение социального жилья.

Сегодня совершенно новый дом превратился фактически в барак. Кто виноват и что делать?

Эта девятиэтажка по улице Гаевой в Барановичах была сдана 4 года назад. Из 71 квартиры 48 (а это большинство) со статусом «социальное жилье». Его, по сути, государство подарило льготникам.

Сейчас – спустя всего пару лет – новостройку не узнать. Нас с порога встречает настенная живопись и чьи-то прямо у входа брошенные вещи.

Ольга в этом доме, что называется, у истоков: от перерезания красной ленточки до первых проблем.

Ольга Веремчук, жительница дома №58/2 по улице Гаевой (Барановичи):

Все разрисованное, загаженное, страшное… Сами жильцы ломают все, гадят.

Девушка не перестает сетовать на многодетных соседей. Ольга признается, картина у подъезда – еще цветочки и предлагает нам экскурсию.

Ольга Веремчук:

Вот посмотрите, что происходит у нас в подъезде: все валится, все рушится, все черное…

Письма на этот адрес до адресатов дойдут вряд ли...

Ольга Веремчук:

Ящики у нас взломаны, вон все пооткрыто, поразламывали. Неоднократно мы меняли замки. Все рано это все открывается, ломается.

В подъезде темно: на месте светильников – электропроводка. Бороться бесполезно: лампочки выкручивают сами жильцы. Впрочем, не только их...

Ольга Веремчук:

Даже доходит до того, что выкручивают ручки в дверях.

Зато в лифте «нарисовалась» лишняя кнопка.

Разрисованный подъезд и вырванные выключатели – оказывается, и это не предел. Вот, к примеру, эту стену просто выбили.

Этот дом хорошо знают в местном ЖЭСе. Еще бы: по объему работ он рекордсмен.

Александр Скобялко, главный инженер ЖЭС №1 КУРЭП «ЖРЭУ города Барановичи»:

Работы очень много, потому что мусора, по сравнению со всеми подъездами и жилыми домами в районе, намного больше. Сами понимаете: социальный дом. Им как-то все равно. Им дали это жилье бесплатно, они живут.

И что здесь поделаешь? Говорить можно много, но дело в личной ответственности.

Наталья Поповиченко, жительница дома №58/2 по улице Гаевой (Барановичи):

Терли, терли, но все равно черное тут было… Здесь какая-то трещина шла.

Еще два года назад эта уютная квартира напоминала притон. Такой она была при прежней хозяйке-льготнице. Женщину-скандал вначале лишили родительских прав, а затем выселили.

Впрочем, неприглядный вид жилища не испугал Наталью Анатольевну. Почти всю жизнь женщина с тремя детьми, среди которых инвалид, прожила в бараке. Заветные льготные метры стали для нее чудом, и она искренне не понимает, почему соседи не ценят такого подарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Поповиченко:

Вот на моем примере, как я помучилась, я готова была, не знаю, кого благодарить. Потому что такую квартиру мне бесплатно. Я бы никогда не построила.