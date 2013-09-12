Государство подарило льготникам новый дом в Барановичах, а они его всего за 4 года превратили в барак. Фото

Новости Беларуси. Разбитые стекла в подъезде, расписанные стены, вырванные звонки и выключатели. Так сегодня выглядит девятиэтажка в Барановичах, которую сдали в эксплуатацию всего 4 года назад. Тогда 70% квартир в доме выделили многодетным семьям, сиротам, инвалидам и другим горожанам, которые многие годы стояли в очереди на получение социального жилья.
Сегодня совершенно новый дом превратился фактически в барак. Кто виноват и что делать?
Эта девятиэтажка по улице Гаевой в Барановичах была сдана 4 года назад. Из 71 квартиры 48 (а это большинство) со статусом «социальное жилье». Его, по сути, государство подарило льготникам.
Сейчас – спустя всего пару лет – новостройку не узнать. Нас с порога встречает настенная живопись и чьи-то прямо у входа брошенные вещи.
Ольга в этом доме, что называется, у истоков: от перерезания красной ленточки до первых проблем.
Ольга Веремчук, жительница дома №58/2 по улице Гаевой (Барановичи):
Все разрисованное, загаженное, страшное… Сами жильцы ломают все, гадят.
Девушка не перестает сетовать на многодетных соседей. Ольга признается, картина у подъезда – еще цветочки и предлагает нам экскурсию.
Ольга Веремчук:
Вот посмотрите, что происходит у нас в подъезде: все валится, все рушится, все черное…
Письма на этот адрес до адресатов дойдут вряд ли...
Ольга Веремчук:
Ящики у нас взломаны, вон все пооткрыто, поразламывали. Неоднократно мы меняли замки. Все рано это все открывается, ломается.
В подъезде темно: на месте светильников – электропроводка. Бороться бесполезно: лампочки выкручивают сами жильцы. Впрочем, не только их...
Ольга Веремчук:
Даже доходит до того, что выкручивают ручки в дверях.
Зато в лифте «нарисовалась» лишняя кнопка.
Разрисованный подъезд и вырванные выключатели – оказывается, и это не предел. Вот, к примеру, эту стену просто выбили.
Этот дом хорошо знают в местном ЖЭСе. Еще бы: по объему работ он рекордсмен.
Александр Скобялко, главный инженер ЖЭС №1 КУРЭП «ЖРЭУ города Барановичи»:
Работы очень много, потому что мусора, по сравнению со всеми подъездами и жилыми домами в районе, намного больше. Сами понимаете: социальный дом. Им как-то все равно. Им дали это жилье бесплатно, они живут.
И что здесь поделаешь? Говорить можно много, но дело в личной ответственности.
Наталья Поповиченко, жительница дома №58/2 по улице Гаевой (Барановичи):
Терли, терли, но все равно черное тут было… Здесь какая-то трещина шла.
Еще два года назад эта уютная квартира напоминала притон. Такой она была при прежней хозяйке-льготнице. Женщину-скандал вначале лишили родительских прав, а затем выселили.
Впрочем, неприглядный вид жилища не испугал Наталью Анатольевну. Почти всю жизнь женщина с тремя детьми, среди которых инвалид, прожила в бараке. Заветные льготные метры стали для нее чудом, и она искренне не понимает, почему соседи не ценят такого подарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Поповиченко:
Вот на моем примере, как я помучилась, я готова была, не знаю, кого благодарить. Потому что такую квартиру мне бесплатно. Я бы никогда не построила.