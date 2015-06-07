В Китае 3-летняя девочка погибла, выпав из унесенного ветром надувного замка

Новости Китая. Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, погибла на юге Китая. Малютка выпала из надувного замка, унесенного сильным порывом ветра.

Все произошло на глазах у посетительницы магазина, расположенного неподалеку.

Женщина выбежала из здания и попыталась удержать улетающий замок, но тщетно.



В результате падения девочка получила серьезные травмы. Ее оперативно доставили в больницу, к несчастью, попытки медиков спасти девочку не увенчались успехом.



Чуть позже стало известно, что замок на территории супермаркета, где и произошла трагедия, установлен незаконно.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Минувшей весной Гомель потрясла трагедия. В городе задержана 25-летняя женщина. Её обвиняют в утоплении двоих своих малолетних детей. По показаниям задержанной, около полуночи она решила искупать дочку: положила ее в ванну с водой и отлучилась к компьютеру. Живой 11-месячную Ангелину Оксана больше не видела. После случившегося она сама принесла сына из комнаты и погрузила с головой в воду.