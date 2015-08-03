В Беларуси возобновились пожары в лесах и на торфяниках

Новости Беларуси. Белорусские спасатели продолжают борьбу с лесными и торфяными пожарами. Больше всего очагов на юге и востоке страны. В Могилевской области для борьбы со стихией даже привлекли три вертолета. Возле деревни Верхи в Осиповичском районе лес горит на площади в 40 гектаров.

Ирина Недобоева, СТВ:

На данный момент специалисты смогли взять пламя в кольцо и приступили к тушению пожара. К борьбе с огнём привлечено 50 единиц спецтехники и вертолёты, задействовано около 200 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стал человеческий фактор. Очаг возгорания находится в болотистых местах, где население собирает голубику. Осложняет ситуацию установившаяся в области жара. Столбики термометра в ряде регионов поднялись до 32 градусов по Цельсию. Дожди в ближайшее время не ожидаются.

А накануне сильный дым стал причиной крупного ДТП. На трассе столкнулось около сорока автомобилей.

Непростая ситуация и на Брестчине. Возобновился пожар на территории бывшего военного полигона в Столинском районе. Сейчас в огне около 5 гектаров. Несмотря на все усилия спасателей пока со стихией совладать не удается.

Запах гари сегодня ощущают жители многих регионов республики. И в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится –

синоптики обещают безветренную и жаркую неделю.

Богдана Козерук, начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха ГУ «Гидромет»:

Сейчас наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют росту содержания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Они наступили только вчера, поэтому пока превышений предельно допустимой концентрации мы не фиксируем.