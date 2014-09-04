Эксгибиционист в Гродно испугал 58-летнюю женщину

Новости Беларуси. Пенсионерка обратилась в милицию с просьбой разыскать хулигана. Все произошло в подъезде жилого дома на проспекте Клецкова в Гродно.

«Вечерний Гродно», региональная газета:

По словам 58-летней женщины, все произошло 29 августа около 23.30. Незнакомый парень зашел вместе с ней в подъезд и остался стоять на лестничной площадке. Оглянувшись, женщина увидела, что молодой человек, расстегнув штаны, удовлетворял свои сексуальные потребности.

Напомним, несколько лет назад в Гродно произошел похожий случай.

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым. На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью. Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.

А в Нью-Йорке в 2009 году голый ковбой всерьёз решил стать мэром города.

Молодой человек утверждал, что костюмы ему не нравятся, и обещал, что когда станет мэром, будет «говорить только голую правду» (смотрите видео).