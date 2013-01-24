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Двое жителей Слуцка в дизель-поезде Осиповичи – Солигорск грозились взорвать гранату и избили женщину

24 января 2013 13:00
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Новости Беларуси. По факту хулиганства в дизель-поезде Осиповичи – Солигорск в отношении двух молодых мужчин Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Двое хулиганов угрожали физической расправой пассажирам и грозились взорвать гранату. К тому же один из злоумышленников беспричинно избил женщину.

Инцидент произошел 23 января. Подозреваемых задержали в этом же дизель-поезде. Ими оказались двое жителей Слуцка: неработающий мужчина и индивидуальный предприниматель, оба ранее судимые за кражи и мошенничество. У последнего изъяты бита и учебная граната.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Хулиганство

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