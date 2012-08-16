Двое кавказцев пытались незаконно пересечь границу в надежде вылечиться от гепатита

Новости Беларуси. Пограничники задержали двоих мигрантов, которые пытались пересечь границу в Браславском районе. Оба нарушителя страдают гепатитом С, и, оказавшись на территории Латвии, они рассчитывали получить там бесплатное лечение, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Денис Глебко, помощник начальника Полоцкого пограничного отряда:

В Минск два выходца из Кавказского региона прилетели на самолете, затем на такси добрались до Браслава с намерением нарушить государственную границу и перебраться из Беларуси в Латвию. При себе у нарушителей были рюкзаки с комплектом белья и картой автомобильных дорог.

В стране, гражданами которой являются задержанные, лечение подобных заболеваний обходится в круглую сумму. В Латвии по информации, которой располагали кавказцы, задержанным нелегальным мигрантам оказывают бесплатную медицинскую помощь.

Как сообщил помощник начальника Полоцкого пограничного отряда, оба нарушителя оштрафованы на 700 тысяч белорусских рублей и выдворены из страны.