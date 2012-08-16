Прямой эфир

Двое кавказцев пытались незаконно пересечь границу в надежде вылечиться от гепатита

16 августа 2012 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пограничники задержали двоих мигрантов, которые пытались пересечь границу в Браславском районе. Оба нарушителя страдают гепатитом С, и, оказавшись на территории Латвии, они рассчитывали получить там бесплатное лечение, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Денис Глебко, помощник начальника Полоцкого пограничного отряда:
В Минск два выходца из Кавказского региона прилетели на самолете, затем на такси добрались до Браслава с намерением нарушить государственную границу и перебраться из Беларуси в Латвию. При себе у нарушителей были рюкзаки с комплектом белья и картой автомобильных дорог.

В стране, гражданами которой являются задержанные, лечение подобных заболеваний обходится в круглую сумму. В Латвии по информации, которой располагали кавказцы, задержанным нелегальным мигрантам оказывают бесплатную медицинскую помощь.

Как сообщил помощник начальника Полоцкого пограничного отряда, оба нарушителя оштрафованы на 700 тысяч белорусских рублей и выдворены из страны.

# происшествия # Граница

Другие новости рубрики

Все новости
16 августа 2012 14:44

Девятилетний мальчик выпал с четвёртого этажа в Калинковичах

16 августа 2012 12:54

10-тонный кран опрокинулся на грузовой автомобиль под Гродно. Водитель в больнице

16 августа 2012 12:38

В Ираке произошли сразу 3 теракта. Погибли 20 человек, сотни получили ранения