Прямой эфир

Два случая перестрелок зафиксированы за сутки в США. Убиты 2 человека, несколько десятков ранены

10 ноября 2013 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Сообщения о двух перестрелках пришли из США. Неизвестный открыл стрельбу на популярном у жителей Манхэттена ледовом катке в Брайант-парке. В результате два человека госпитализированы. Один из пострадавших был ранен в грудь, второй – в ногу. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Жертвами же перестрелке на молодежной вечеринке в Хьюстоне стали два человека, несколько десятков госпитализированы. Большая часть пострадавших получили травмы в результате давки. Гости, а их на вечеринке было около 100 человек, пытались выбежать из дома после звуков выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
Ящик с петардами взорвался во время репетиции мюзикла в Париже. Обрушилась крыша, 1 человек погиб, 14 ранены
09 ноября 2013 14:52

Ящик с петардами взорвался во время репетиции мюзикла в Париже. Обрушилась крыша, 1 человек погиб, 14 ранены

Тайфун Хайян уничтожил портовый город с населением свыше 200 тысяч человек
09 ноября 2013 14:42

Тайфун Хайян уничтожил портовый город с населением свыше 200 тысяч человек

В интернете появились фальшивые билеты на Чемпионат мира по хоккею 2014 года
09 ноября 2013 08:26

В интернете появились фальшивые билеты на Чемпионат мира по хоккею 2014 года