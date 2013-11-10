Два случая перестрелок зафиксированы за сутки в США. Убиты 2 человека, несколько десятков ранены

Новости США. Сообщения о двух перестрелках пришли из США. Неизвестный открыл стрельбу на популярном у жителей Манхэттена ледовом катке в Брайант-парке. В результате два человека госпитализированы. Один из пострадавших был ранен в грудь, второй – в ногу. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Жертвами же перестрелке на молодежной вечеринке в Хьюстоне стали два человека, несколько десятков госпитализированы. Большая часть пострадавших получили травмы в результате давки. Гости, а их на вечеринке было около 100 человек, пытались выбежать из дома после звуков выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.