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В Столбцовском районе неизвестные с ножом напали на пенсионера. Один задержан, второй в розыске

06 июня 2018 15:08
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Столбцовском районе напали с ножом на местного жителя и требовали деньги.

В Столбцовском районе неизвестные с ножом напали на пенсионера. Один задержан, второй в розыске-1

Происшествие случилось в деревне Денисы. Двое неизвестных вошли в дом 79-летнего мужчины, связали и нанесли ему несколько ударов ножом. После злоумышленники забрали 3000 рублей и скрылись. Через некоторое время пенсионер смог освободиться от веревки и позвонить в милицию. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Одного из подозреваемых задержали. Второй находится в розыске. По одной из версий, это 48-летний житель Логойского района – Роман Стаселович, ранее неоднократно судимый. Если вы знаете о его местонахождении, позвоните в милицию.

В Столбцовском районе неизвестные с ножом напали на пенсионера. Один задержан, второй в розыске-4

В Столбцовском районе неизвестные с ножом напали на пенсионера. Один задержан, второй в розыске-6

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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