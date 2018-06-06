В Столбцовском районе неизвестные с ножом напали на пенсионера. Один задержан, второй в розыске

Новости Беларуси. Сотрудники милиции разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Столбцовском районе напали с ножом на местного жителя и требовали деньги.

Происшествие случилось в деревне Денисы. Двое неизвестных вошли в дом 79-летнего мужчины, связали и нанесли ему несколько ударов ножом. После злоумышленники забрали 3000 рублей и скрылись. Через некоторое время пенсионер смог освободиться от веревки и позвонить в милицию. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Одного из подозреваемых задержали. Второй находится в розыске. По одной из версий, это 48-летний житель Логойского района – Роман Стаселович, ранее неоднократно судимый. Если вы знаете о его местонахождении, позвоните в милицию.