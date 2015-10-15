Более 20 учащихся Плещеницкого училища олимпийского резерва попали в больницу с отправлением. Проводится проверка

Новости Беларуси. В училище олимпийского резерва в Плещеницах проводится проверка по факту отравления учащихся. Два десятка спортсменов с симптомами кишечной инфекции оказались на больничной койке. Их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает. Следователи сейчас опрашивают педагогов, сотрудников столовой и самих пострадавших.

Артем Зевалко, учащийся Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

Начали животы людям болеть. Сначала одному плохо, потом второму. Ночью все в туалет побежали. И утром тут началось такое шоу.

Шоу Артем называет совсем не художественную картину. В одно мгновение плохо стало многим его товарищам. Высокая температура, рвота. И это при том, что все они разного возраста, пола, да и вид спорта у них тоже разный. Единственное, что объединяет, кроме, собственно, места учебы – место питания.

Ярослав Попович, директор Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

После ужина вечером некоторым нашим учащимся стало плохо. Вызвали скорую помощь, отправили их в больницу. Сначала 8 человек, потом еще 2. Перестраховались, отправили еще 15 человек в больницу.

Вот уже два года столовая училища на ремонте. А потому трапезничали до этого инцидента юные спортсмены в заведении напротив.

От школы олимпийского резерва до столовой местного общепита буквально несколько сотен метров. И именно сюда на протяжении всего месяца ходили завтракать, обедать и ужинать студенты. Но сегодня здесь не многолюдно. Разве что Каштан обивает порог, надеясь на какое-то лакомство. Сама же столовая закрыта с 15 октября. Подпись – «Администрация».

В экстренном порядке договор на предоставление питания для ребят был заключен с этим кафе. Рацион спортсменов повару, оказалось, здесь хорошо знаком – летом учащиеся частенько сюда заходили. Правда, кое-какие изменения все-таки в меню последовали.

Валентина Гончарова, старший повар кафе:

На обед у нас быль винегрет, суп с макаронами, картофельное пюре и птица отварная. Мы решили не жаренную в связи с этой ситуацией.

Сегодня на больничной койке более 20 ребят. Среди них и юная блондинка в окне. Немногословная девушка лишь говорит, что чувствует себя куда лучше и очень хочет домой. Правда, далеко – это Гомельская область.

Алена Зыкова, учащаяся Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

Начал живот болеть, подташнивало. Когда в комнате я была с подругой, не было плохо. Она тогда не ходила в столовую

Пока Алена высматривает в окно знакомых, навестить своих воспитанниц идет тренер по борьбе. Правда, отделение инфекционное – внутрь никак.

Александр Костюков, тренер-преподаватель по вольной борьбе Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

30 числа мастерский турнир. Все готовились выполнять мастеров спорта. А сейчас уже куда выполнять. Хорошо, если за неделю оклемаются.

Альфия Титова, заведующий Плещеницкой второй районной больницей:

У нас в отделении находилось 25 человек, на сегодняшний день выписано уже 11 человек. Состояние у всех удовлетворительное.

Тем временем управление Следственного комитета по Минской области проводит по этому поводу проверку.

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:

Опрашивается педагогический состав учреждения, работники столовой, проведены осмотры мест отдыха и питания учащихся, проводятся лабораторные исследования.

Так или иначе эту неделю юные спортсмены завтракать, обедать и ужинать будут в кафе. А вот на следующей, пообещал директор училища, откроют свою столовую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.