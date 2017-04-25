Белорусов, пострадавших в ДТП в Польше, доставят домой вечером 25 апреля

Новости Беларуси. Планируется, что поздно вечером во вторник все пострадавшие белорусы будут доставлены домой. Туркомпания, которой принадлежит автобус, отправила в Польшу транспорт. Выписанные из больниц уже в салоне.

По уточненным данным, всего пострадали 17 человек.

Остается забрать из гродненцев, которые были доставлены в больницы Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Сычевский, директор предприятия:

Врачи их осматривали. Мы постоянно находимся там, где это возможно (или с кем возможно), на связи. Поэтому сегодня сказать точно, что там останется один, два или три человека, не можем. Потому что еще окончательный вердикт со стороны медицинских работников не вынесен. Это будет известно по мере того, как автобус отправится оттуда, оформив все необходимые процедуры. Тогда будем располагать точной информацией, кого оставили.