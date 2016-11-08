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Белорусам, пострадавшим в аварии в Подмосковье, оказана медицинская помощь

08 ноября 2016 13:40
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Новости Беларуси. Водитель и семь пассажиров микроавтобуса из Бреста пострадали в ДТП под Москвой. Это случилось 8 ноября около 4 утра. Предполагается, что на 86 километре Минского шоссе водитель маршрутки уснул за рулем. Она врезалась в фуру. В результате 8 человек, все они из Брестской области, обратились за медицинской помощью, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Шебаловская, сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области Российской Федерации:
Восемь пострадавших из Бреста были доставлены сегодня в больницу. Все они были обследованы специалистами, всем проведены высокотехнологические обследования. После чего две женщины были выписаны домой, двум пострадавшим были проведены операции, двое будут переведены в травмоцентр с оказанием высокоспециализированной медицинской помощи, двое пострадавших с менее тяжелыми травмами находятся под наблюдением врачей в травматологическом отделении.

И как сообщили нам в посольстве Беларуси в России, дипломаты оказывают всяческое содействие пострадавшим в ДТП. Дополнительная информация для родственников передана в управление внутренних дел Брестского облисполкома.

# происшествия # ДТП

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