Белорусам, пострадавшим в аварии в Подмосковье, оказана медицинская помощь

Новости Беларуси. Водитель и семь пассажиров микроавтобуса из Бреста пострадали в ДТП под Москвой. Это случилось 8 ноября около 4 утра. Предполагается, что на 86 километре Минского шоссе водитель маршрутки уснул за рулем. Она врезалась в фуру. В результате 8 человек, все они из Брестской области, обратились за медицинской помощью, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Шебаловская, сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области Российской Федерации:

Восемь пострадавших из Бреста были доставлены сегодня в больницу. Все они были обследованы специалистами, всем проведены высокотехнологические обследования. После чего две женщины были выписаны домой, двум пострадавшим были проведены операции, двое будут переведены в травмоцентр с оказанием высокоспециализированной медицинской помощи, двое пострадавших с менее тяжелыми травмами находятся под наблюдением врачей в травматологическом отделении.

И как сообщили нам в посольстве Беларуси в России, дипломаты оказывают всяческое содействие пострадавшим в ДТП. Дополнительная информация для родственников передана в управление внутренних дел Брестского облисполкома.