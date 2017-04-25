Автобус перестал слушаться: подробности аварии с участием белорусских туристов в Польше

Новости Беларуси. В Польше на рассвете в аварию попал автобус с белорусскими туристами. Они возвращались в Гродно из путешествия в Прагу. 20 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Некоторые из них в тяжелом состоянии сейчас остаются в клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автобус с 43 белорусами улетел в кювет на польской трассе А2 сегодня ночью в 3:30. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь. На место происшествия приехало несколько пожарных бригад и восемь экипажей скорой помощи. Одного из пострадавших с наиболее серьезными травмами головы и грудной клетки в больницу спасатели доставили на вертолете. По уточненным данным, пострадали 17 человек (новые подробности аварии здесь).

Адам Калаза, комиссар:

По нашему приезду состояние двух человек было определено как особо тяжкое, им потребовалась экстренная госпитализация, причем с особой осторожностью. Польским пожарным понадобилось какое-то время поставить автобус таким образом, чтобы открыть доступ к людям, оказавшимся в ловушке. Большинство пассажиров в момент аварии спали. Как сообщается в сюжете польского телеканала, по свидетельствам группы людей, незадолго до аварии было слышно что-то похожее на взрыв. Эта информация будет проверяться польскими экспертами. Анета Собиерай, пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства (Польша):

49-летний водитель автобуса в тяжелом состоянии. Его транспортировали в больницу на вертолете. Он получил серьезные травмы. Еще 18 человек также срочно госпитализировали, пятеро из них в состоянии средней тяжести, состояние еще одного человека очень серьезное. По словам некоторых пострадавших, они до сих пор чувствуют слабость.