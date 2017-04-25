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17 белорусских туристов пострадали в аварии возле польского населенного пункта Завада

25 апреля 2017 13:47
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Новости Беларуси. Страшная авария, в которой пострадали белорусские туристы, произошла ночью 25 апреля недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь. Автобус, перевозивший туристов, съехал на обочину и упал в ров.

По уточненным данным, всего пострадали 17 человек.

Всем оказана медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное, травмы не серьезные. В том числе и женщины, доставленной к медикам на вертолете (у нее перелом ключицы), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турфирме рассказали, что по возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию.

Подробности аварии – в видеоматериале.

# происшествия # Авария в Польше

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