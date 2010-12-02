Акула у берегов Шарм Эль Шейха покалечила дайверов из России и Украины

Инструктор по дайвингу Хасан Салем, который сопровождал пару при погружении, заявил агентству AP, что сначала акула пыталась напасть на него. «Я сумел отогнать акулу, пуская ей в морду пузыри, но потом акула подплыла к женщине и укусила ее за ноги», - рассказал Хасан, добавив, что ему удалось быстро вытащить своих подопечных в лодку.
На следующий день от зубов акулы пострадал две туристки из России (70 и 48 лет ) – обе потеряли руки. Пожилая туристка лишилась левой ступни и пальцев руки. Вторая потеряла правое предплечье и получила сильные рваные раны на спине. Женщины доставлены в госпиталь Насера в Каире, сообщает ctv.by со ссылкой на «РИА-Новости».
Общественные пляжи в некоторых зонах Шарм-эш-Шейха, в частности Набк, Наама-бэй и Шарк-бэй, а также пляжи отелей, находящихся в этих зонах, будут закрыты до особого распоряжения полиции Египта.