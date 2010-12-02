Акула у берегов Шарм Эль Шейха покалечила дайверов из России и Украины

Во вторник длиннокрылая акула атаковала пару, серьезно повредив ноги и спину женщины, а также нанеся тяжелые травмы ног мужчине.

Инструктор по дайвингу Хасан Салем, который сопровождал пару при погружении, заявил агентству AP, что сначала акула пыталась напасть на него. «Я сумел отогнать акулу, пуская ей в морду пузыри, но потом акула подплыла к женщине и укусила ее за ноги», - рассказал Хасан, добавив, что ему удалось быстро вытащить своих подопечных в лодку.

На следующий день от зубов акулы пострадал две туристки из России (70 и 48 лет ) – обе потеряли руки. Пожилая туристка лишилась левой ступни и пальцев руки. Вторая потеряла правое предплечье и получила сильные рваные раны на спине. Женщины доставлены в госпиталь Насера в Каире, сообщает ctv.by со ссылкой на «РИА-Новости».

Общественные пляжи в некоторых зонах Шарм-эш-Шейха, в частности Набк, Наама-бэй и Шарк-бэй, а также пляжи отелей, находящихся в этих зонах, будут закрыты до особого распоряжения полиции Египта.