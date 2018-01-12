Уехала в Россию 15 лет назад и пропала. Жительницу Молодечно нашли в женском монастыре

Новости Беларуси. Белоруску нашли спустя 15 лет в женском монастыре.

По информации УВД Миноблисполкома, 43-летняя Калюта Валентина Петровна из Молодечно была найдена в монастыре во Владимирской области. Женщина уехала в Россию 15 лет назад и пропала.

С найденной белоруской все в порядке – ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Пропажа женщины не связана с криминалом.

Накануне в Минске нашли 10-летнего Даниила Соколовского, который пропал после школы. Его искали сутки.