76-летняя женщина попала под колеса машины на трассе в Столбцовском районе: от полученных травм она скончалась

Новости Беларуси. В Столбцовском районе под колеса автомобиля попала 76-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она переходила проезжую часть в тот момент, когда по трассе мчалась машина. От травм пострадавшая скончалась в больнице.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:

ГАИ Минской области, обращаясь к участникам дорожного движения, настоятельно требует, чтобы все пешеходы были обозначены в темное время суток световозвращающими элементами. Водителям мы рекомендуем проявлять особое внимание при подъезде к населенным пунктам, а также при движении вблизи них.