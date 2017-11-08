Прямой эфир

76-летняя женщина попала под колеса машины на трассе в Столбцовском районе: от полученных травм она скончалась

08 ноября 2017 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцовском районе под колеса автомобиля попала 76-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она переходила проезжую часть в тот момент, когда по трассе мчалась машина. От травм пострадавшая скончалась в больнице.

76-летняя женщина попала под колеса машины на трассе в Столбцовском районе: от полученных травм она скончалась-1

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
ГАИ Минской области, обращаясь к участникам дорожного движения, настоятельно требует, чтобы все пешеходы были обозначены в темное время суток световозвращающими элементами. Водителям мы рекомендуем проявлять особое внимание при подъезде к населенным пунктам, а также при движении вблизи них.

Тем временем, в области проходит комплексное мероприятие «Трезвый водитель». Оно направлено на недопущение в дорожном движении лиц в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2017 году алкоголь стал причиной 600 дорожно-транспортных происшествий в Минской области.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Олег Тюрин

Другие новости рубрики

Все новости
В Крупках бесправник не справился с управлением: 33-летний водитель погиб, пассажир в реанимации
08 ноября 2017 15:21

В Крупках бесправник не справился с управлением: 33-летний водитель погиб, пассажир в реанимации

В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб
08 ноября 2017 15:14

В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб

Солдатам в Печах разрешили иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно
08 ноября 2017 14:59

Солдатам в Печах разрешили иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно