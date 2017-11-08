76-летняя женщина попала под колеса машины на трассе в Столбцовском районе: от полученных травм она скончалась

Новости Беларуси. В Столбцовском районе под колеса автомобиля попала 76-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она переходила проезжую часть в тот момент, когда по трассе мчалась машина. От травм пострадавшая скончалась в больнице.
Новости Беларуси. В Столбцовском районе под колеса автомобиля попала 76-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она переходила проезжую часть в тот момент, когда по трассе мчалась машина. От травм пострадавшая скончалась в больнице.
Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
ГАИ Минской области, обращаясь к участникам дорожного движения, настоятельно требует, чтобы все пешеходы были обозначены в темное время суток световозвращающими элементами. Водителям мы рекомендуем проявлять особое внимание при подъезде к населенным пунктам, а также при движении вблизи них.
Тем временем, в области проходит комплексное мероприятие «Трезвый водитель». Оно направлено на недопущение в дорожном движении лиц в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2017 году алкоголь стал причиной 600 дорожно-транспортных происшествий в Минской области.