6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу

Новости Беларуси. Очередной канал нелегальной миграции пресечён в Беларуси. На границе с Литвой задержаны 6 граждан Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они намеревались попасть через нашу страну в Евросоюз.

Примечательно, что с начала года сотрудниками органов погранслужбы перекрыто уже 35 каналов незаконной миграции. Последний подобный случай произошёл несколькими днями ранее.