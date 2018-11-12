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6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу

12 ноября 2018 19:21
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Новости Беларуси. Очередной канал нелегальной миграции пресечён в Беларуси. На границе с Литвой задержаны 6 граждан Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу-1

Все они намеревались попасть через нашу страну в Евросоюз.

6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу-4

Примечательно, что с начала года сотрудниками органов погранслужбы перекрыто уже 35 каналов незаконной миграции. Последний подобный случай произошёл несколькими днями ранее.

6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу-7

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
На границе с Литвой была задержана очередная группа незаконных мигрантов из Вьетнама. Организаторами канала в обоих случая выступили граждане России чеченской национальности. За текущий год сотрудники органов пограничной службы пресекли 35 каналов незаконной транзитной миграции. В результате задержано 49 организаторов и пособников этой противоправной деятельности. Будут проводиться дополнительные режимные профилактические мероприятия на государственной границе и приграничной территории.

# Граница # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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